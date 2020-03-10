Лучше памятник Ленину, чем парк имени Гитлера

14 марта в немецком городе Гельзенкирхен откроют новый памятник Ленину. Местное марксистско-ленинское сообщество получило разрешение в суде, хотя остальные жители города против памятника. Эту старую железную статую 1930-х годов под два метра высотой сообщество купило на интернет-аукционе.

Это новое выставление Ленина на всеобщее обозрение — логическое следствие сильнейшей поляризации немецкого общества, говорит Лаура Кольбе (Laura Kolbe), профессор европейской истории университета Хельсинки.



«Сторонники обоих лагерей стремятся прибегать к мощным визуальным символам. Само слово „монумент" происходит от латинского глагола monere, который значит „напоминать". Эта немецкая политическая группа хочет помнить Ленина и вновь ссылаться на него — и нам, всем остальным, важно задаться вопросом, почему», — рассуждает историк Лаура Кольбе.



Ленин, или Владимир Ильич Ульянов (1870-1924), возглавил русскую революцию и большевистскую партию. Он правил страной, которую мы позже узнали под именем однопартийного государства Советский Союз (1922-1991). Эту сверхдержаву Финляндия за сто лет узнала очень хорошо.



«В 1970 году отмечался столетний юбилей Ленина, и в Финляндии проводилось множество конференций и семинаров. Все они получили, между прочим, государственную поддержку — от Кекконена, министерства иностранных дел, министерства образования и общества „Финляндия — СССР", которое в то время пользовалось большим влиянием», — рассказывает Кольбе.



В связи с праздничными мероприятиями в Хельсинки, например, был основан Ленинский парк. Несколько лет спустя Турку получил в подарок от своего города-побратима Ленинграда статую Ленина, о которой в последнее время столько спорят в местной прессе. А в 1946 году в Тампере открыли музей Ленина.



Сталин против Ленина?



Мы сразу чувствуем, что было бы неправильно, если бы где-то в Сипоо появился небольшой такой парк имени Сталина или у какого-нибудь киоска с мороженым на площади в Уусикаарлепюу расположился бюст Гитлера. Так почему же памятник Ленину — это нормально?



«Ленин — одна из центральных фигур в современной истории Европы. Он также активно участвовал в формировании Финляндии как нации. В переломные моменты — например, в ходе революции — человек может выделиться как герой или как воин. Ленин проявил себя и так, и так», — говорит Кольбе.



Когда Советский Союз был мощным государством, силен был и культ Ленина, особенно в Финляндии, где он отчасти символизировал нашу свободу. Тот, кто критиковал Ленина, критиковал и независимую Финляндию.



Но был ли Ленин таким же жестоким тираном, как его преемник Сталин (1878-1953)?



«Историю можно помнить, а можно забыть. О русской революции кое-что нам пришлось забыть. Тогда не время было помнить ее ужасные стороны», — говорит Кольбе.



Yle: Можно ли сегодня сказать, что Ленин и Сталин оба были тиранами? Если вести подсчет в трупах?



Лаура Кольбе: Чтобы дать однозначный ответ, нужно глубже исследовать эту тему. Изучить революции, Первую мировую войну, Гражданскую войну. Кто их возглавлял, кто выиграл? Мы должны попытаться все понять, а не просто осуждать прошлое.



Хороший памятник Ленину — это нормально?



В 2018 году комиссия по наименованию территориальных единиц Хельсинки в результате голосования отклонила предложение переименовать Ленинский парк.



А как историк и член городской администрации Лаура Кольбе отреагировала бы, если бы наши марксисты-ленинисты сегодня попросили разрешения поставить в городе небольшую статую Ленина? Как в немецком Гельзенкирхене.



Городские власти Хельсинки всегда руководствуются принципом поощрения частных инициатив, объясняет Кольбе.



— Как минимум это предложение рассмотрели бы. Если бы мы, например, организовали творческий конкурс и параллельно обсудили с общественностью сегодняшнее восприятие Ленина, по крайне мере можно было бы понять, есть ли вообще необходимость в воссоздании и трактовке его образа. И чем она обусловлена.



— Значит, например, если бы к вам пришел дизайнер Стефан Линдфорс (Stefan Lindfors) и предложил невероятно стильный бюст Ленина, вы его бы купили?



— Ну, я бы отнеслась к предложению позитивно и по крайней мере обсудила бы его. У нас есть темные страницы истории, и людей с них никак нельзя просто стереть или сделать вид, будто их не существовало. В Испании сейчас избавляются от всех памятников генералу Франко (1892-1975), и это довольно печально. Это меры чисто физического характера, а эмоциональные травмы и ужасные воспоминания испанцев никуда не деваются. Единственный выход — открытая общественная дискуссия, в ходе которой надо признать, что зло существовало. А не пытаться запихнуть его подальше в чулан. Ведь если ветер снова подует в нужную сторону, его все равно очень легко достать обратно.



«Например, в Финляндии, например, сих пор стоят памятники императору Александру II (1818-1881) или тому же Ленину — и это хорошо», — считает Лаура Кольбе.



Источник: Yle



