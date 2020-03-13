Пять подозрений на коронавирус не подтвердились, еще три проверяют - Минздрав

Пять подозрений на коронавирусную инфекцию COVID-19, о которых сообщили в Министерстве здравоохранения Украины вчера, 11 марта, не подтвердились. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"Вчера на брифинге я говорил, что исследуются образцы в вирусологической лаборатории. Их было суммарно 5 сообщений о подозрении. Все образцы за вчера были исследованы, ни положительного не было. То есть, подтверждений коронавирусной болезни нет", - сказал Ляшко.



Также, по его словам, вчера после брифинга в Минздраве получили дополнительно три образца, они также были отрицательные.



По его словам, сейчас исследуются три новых подозрения на коронавирус.



"Сейчас мы исследуем три подозрения, которые у нас есть", - рассказал Ляшко.

