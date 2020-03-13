Нафтогаз обещает еще большее снижение цены на газ для населения в марте

Цена на газ для населения в марте снизится еще больше, по сравнению с февральской стоимостью. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook, передает УНН. "Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы", - указали в компании, добавив, что цена для населения является политически чувствительной темой.



Также в НАК добавили, что при этом в газовом вопросе Украина больше не зависит от России. "Газпром свое время отказался продавать нам газ на конкурентных условиях? Ну ок, есть другие. Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не нужно", - отметили в Нафтогазе.



"Поступлений от Нафтогаза с запасом хватает на финансирование субсидий. Более того, мы помогаем правительству закрывать дефицит по другим статьям. В декабре 2019-го, например, аванс от Нафтогаза закрыл 1/3 дефицита. Отделение части нашего бизнеса и падение рыночной цены на газ, конечно, повлияют на поступления от Нафтогаза к государству, но мы останемся одним из самых крупных. Для этого мы активно работаем над оптимизацией собственной структуры и сокращением расходов. А граждане будут получать выгоду непосредственно - за счет более дешевого газа", - отметили в НАК.



"Нафтогаз будет оставаться помощником правительства и в вопросе энергетической безопасности, и в вопросе денежных поступлений в государственную казну", - добавили при этом в компании.



Кроме того, отмечается, что команда НАК предложила государству практическую помощь в нескольких сложных вопросах:



Привлечение качественных инвесторов и выгодных для государства инвестиций, в том числе, для разработки шельфа;



Разведка новых залежей газа и нефти, подготовка проектов для аукционов;



Открытие розничного рынка газа, упрощение процедуры смены поставщика;



Уменьшение платежек за счет энергомодернизации жилья, реформа рынка теплоснабжения;



Продолжение противодействия "Северному потоку - 2", развитие новых бизнес-возможностей для украинской ГТС и подземных хранилищ;

Переход на возобновляемые источники энергии.



"Каждая из этих тем - важная, и никто не спорит, что это надо делать. Однако для каждой из этих задач необходимо качественно организовать процесс, привлечь профессиональных людей, разработать и обсудить с рынком проекты решений, организовать коммуникации с людьми и организациями в Украине и за рубежом", - добавили в Нафтогазе.

