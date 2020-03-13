МВД будет наказывать за несоблюдение карантина

В Украине за несоблюдение правил карантина будут наказывать, о чем стало известно от советника министра внутренних дел Михаила Апостола, говорится в Facebook чиновника в четверг, 12 марта.



"МВД призывает ответственно относиться к ситуациям, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан. В частности, соблюдать правила карантина", - написал чиновник.



Апостол добавил, что нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность.



"Правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина из карантина. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Речь идет, конечно, о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности" , - отметил советник министра.



Наказанием для нарушителей будет штраф или ограничение свободы до трех лет.



Также чиновник напомнил, что 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо было принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине и для недопущения ее распространения.

