МВД будет наказывать за несоблюдение карантина
В Украине за несоблюдение правил карантина будут наказывать, о чем стало известно от советника министра внутренних дел Михаила Апостола, говорится в Facebook чиновника в четверг, 12 марта.
"МВД призывает ответственно относиться к ситуациям, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан. В частности, соблюдать правила карантина", - написал чиновник.
Апостол добавил, что нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность.
"Правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина из карантина. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Речь идет, конечно, о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности" , - отметил советник министра.
Наказанием для нарушителей будет штраф или ограничение свободы до трех лет.
Также чиновник напомнил, что 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо было принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине и для недопущения ее распространения.