НБУ снизил учетную ставку до 10%

Национальный банк снизил учетную ставку до 10%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ. "Правление Нацбанка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года. Национальный банк продолжает прогнозируемое смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики", - говорится в сообщении.



Также указано, что инфляционное давление, как свидетельствуют первые месяцы года, исчерпывается быстрее, чем ожидал Национальный банк.



"Как и ранее, Национальный банк ожидает снижения учетной ставки до 7% к концу этого года", - отметили в Нацбанке.



Оценивая темп движения до этой отметки, как указано, Национальный банк внимательно будет следить за:



течением ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине, ее влиянием на украинскую и мировую экономику;

реакцией на нее правительств и центральных банков;

ходом переговоров с МВФ по заключению новой программы сотрудничества, от чего будут зависеть ожидания участников финансовых рынков и цены на украинские активы.



"В случае благоприятного развития событий и при ускоренной реализации новым правительством Украины реформ Нацбанк будет иметь возможность для быстрого смягчения монетарной политики. При этом в случае реализации определенных рисков Нацбанк будет оперативно реагировать имеющимися инструментами монетарной политики", - отметили в НБУ.



В конце января Нацбанк снизил учетную ставку до 11%.



