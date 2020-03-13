ВОЗ считает контролируемой пандемию коронавируса

ВОЗ призывает страны мира не прекращать меры сдерживания коронавируса нового типа (COVID-19), так как его возможно сдержать.



"Это контролируемая пандемия. Страны, которые решили отказаться от принятия основных мер по охране здоровья населения, могут столкнуться с более масштабной проблемой и более тяжелым бременем, которое выпадет на систему здравоохранения и требует более жестких мер по борьбе (с коронавирусом - ИФ)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ в четверг.



"Мы призываем все страны придерживаться всеобъемлющего подхода, адаптированного к их обстоятельствам, краеугольный камень которого - сдерживание (распространения вируса - ИФ)", - заявляет ВОЗ.



Кроме того, организация предлагает искать новые методы по предотвращению распространения коронавируса. "Это новый вирус, и новая ситуация. Мы учимся, и мы должны найти новые способы, чтобы предотвратить распространение инфекций, чтобы спасать жизни и минимизировать влияние (вируса - ИФ). У всех стран есть опыт, которым они могут поделиться", - говорится в заявлении организации.



Ранее в четверг ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что глобальная пандемия коронавируса COVID-19 в случае принятия надлежащих контрмер может прекратиться к июню 2020 года.

