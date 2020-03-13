Магнитный конструктор – воплощение удачной бизнес-идеи

Сборка конструктора – это любимое развлечение большинства мальчиков и девочек дошкольного и младшего школьного возраста. Предлагаются наборы, изготовленные из пластика, дерева, металла. Магнитный конструктор сравнительно недавно появился в группе подобных игрушек и на примере развития и становления нескольких компаний мы расскажем о том, как он стал известным и популярным.

Первые шаги и разногласия

Впервые подобный продукт появился в каталоге канадской семейной компании Mega Bloks Incorporated, которая базируется в Монреале. В конце 60-х фирма представила оригинальные варианты, но их сборка не предполагала создания определенных фигур. Детям предстояло придумать форму самостоятельно, но исходные элементы не позволяли собрать что-то конкретное, поэтому практически всегда получалась некая абстракция. В результате новинка не вызвала большого интереса.

В мае 1998 года итальянский изобретатель Клаудио Винчентелли представил модель, очень близкую к современным изделиям. Предложенный им магнитный конструктор представлял собой палочки в цветной пластиковой оболочке, которые соединялись между собой с помощью металлических шаров. Такой вариант позволял создавать не только геометрические фигуры, но объемные строения. Впоследствии, он активно использовался, как наглядное пособие в подготовке будущих архитекторов. В одном из интервью Клаудио рассказывал, что долгое время проектировал модели из дерева, но на определенном этапе его начали интересовать новые материалы. Самой большой сложностью по признанию изобретателя было достичь баланса между силой притяжения и весом отдельных элементов.





Права на изготовление новинки принадлежат компании Vincelli, но она занимается исключительно разработкой и передает права на производство и продажу итальянской семейной фирме Plastwood Srl. Первая большая партия поступила в конце 1999 года в торговую сеть Città del Sole. В январе и феврале следующего года эта продукция была представлена на международных выставках в Милане, Нью-Йорке, Нюрнберге и имела большой успех.

Магнитный конструктор достаточно быстро распространился по всему миру. Первая имитация была выпущена в 2001 году американской фирмой, которая производила игрушки в Китае. Но затем в продаже появилось множество фальсификатов, которые были на порядок дешевле оригинала и этим привлекал потребителей. Ситуацию усугубили разногласия в концепции новых вариантов, которые возникли между Vincelli и Plastwood Srl. Поскольку менеджмент этих компаний так и не смог найти общего решения, которое удовлетворило бы обе стороны, договор о взаимном сотрудничестве был расторгнут.

Современные реалии

В 2003 году подписано новое соглашение между Vicentelli и швейцарской фирмой Geomag SA о производстве запатентованной линии игровых наборов. К палочкам добавились панели в виде треугольных платформ, ромбов, квадратов. Каталог регулярно обновляется, но конкурентная борьба продолжается и сегодня, поскольку на полках магазинов по-прежнему достаточно большое количество фальсификатов. Появилось не менее десятка новых марок, которые работают в этой же сфере. Изготовители пытаются впечатлить насыщенностью цветов, разнообразием форм, а отдельные варианты могут даже светится в темноте.





Особенность такой конструкции состоит в том, что детали для сборки не крепятся за счет выступающих элементов, а соединяются между собой за счет силы притяжения. Поэтому, родителей всегда волнует будут ли составные части фиксироваться. Важным преимуществом является использование при изготовлении неодимового магнита, который состоит из сплава редкоземельного металла неодима, бора и железа.

Разработкой сплава независимо друг от друга в начале 80-х занимались Китайская академия наук и две крупнейшие компании – японская Sumitomo Corporation и американская General Motors. Сегодня он применяются в изготовлении динамиков наушников, колонок, жестких дисков, смартфонов, а также игрушек.

В основную целевую аудиторию входят дети 3-9 лет. Магнитный конструктор – это развивающая игра с такими полезными возможностями:

сцепление элементов разнообразной формы укрепляет кисть, делает движения более четкими и уверенными;

ребенок учится руководствоваться определенными правилами, но может

задействовать собственную фантазию, чтобы собрать конструкцию по своему усмотрению;

размеренные действия успокаивают, снимают психоэмоциональное напряжение, способствуют формированию терпения, внимательности.