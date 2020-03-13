Кабмин анонсировал эвакуацию украинцев из Италии

Мининфраструктуры намерено эвакуировать украинцев из Италии через аэропорты Рима. Об этом в ходе брифинга в четверг, 12 марта, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українські Новини.



"Остаются Милан и Рим, сегодня-завтра осуществляются последние рейсы для того, чтобы вывезти пассажиров, и остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев", - сказал он.



Криклий добавил, что по этому направлению украинские власти осуществляют дополнительные меры контроля.

