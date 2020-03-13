МАУ временно позволила изменить даты вылета на всех маршрутах

МАУ временно позволила изменить даты вылета на всех маршрутах

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ввела гибкую политику по изменению даты вылета для билетов на всех маршрутах из-за распространения коронавируса Covid-19.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании 12 марта.

"Мы понимаем, что некоторые пассажиры, желают изменить свои планы путешествия из-за Covid-19. Поэтому МАУ меняет свою коммерческую политику, чтобы обеспечить максимальную гибкость и спокойствие для наших клиентов. Пассажиры, оформившие авиабилет до 12 марта 2020 года, с датами путешествия: 13 марта 2020 - 8 апреля 2020, независимо от направления, могут изменить даты путешествия без дополнительных затрат по тому же направлению и классу бронирования, как и оригинальный авиабилет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для авиабилетов, которые бронируются сейчас, вводится гибкая политика изменений для всех типов тарифов: разрешается одно изменение даты поездки, к дальнейшим изменениям применяются оригинальные правила тарифа.
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"В отношении рейсов, которые выполняются по расписанию и не отменяются, разрешается бесплатно одно изменение даты поездки, возврат денежных средств за авиабилет осуществляется в соответствии с правилами тарифа приобретенного авиабилета", - добавляют в авиакомпании.

Как сообщалось 11 марта, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за распространения коронавируса Covid-19 в Италии приостанавливает сообщение Киев-Венеция до 12 апреля и будет вывозить украинцев рейсами из Рима и Милана.

Также, реагируя на новые правила въезда в Израиль, МАУ корректирует расписание полетов из городов Украины в Тель-Авив. В частности, на период 12 марта - 8 апреля отменены рейсы Одесса - Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днипро - Тель-Авив, а также рейсы Харьков - Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля. Рейсы Киев - Тель-Авив будут выполняться дважды в день. Пассажирам рейсов Днипро - Тель-Авив будет предложен альтернативный вариант перелета через Киев на ближайший рейс.

Кроме того, до 22 мая выполнение прямых рейсов Киев - Измир (Турция) авиакомпанией МАУ будет временно приостановлено. Пассажирам рейсов в/из Измира будут предложены варианты путешествия с пересадкой в ​​Стамбуле. В связи с пониженным спросом до 1 апреля прямые рейсы между Одессой и Стамбулом выполняться не будут.

В МАУ также сообщали, что с 13 марта по 7 апреля будут выполнять по одному рейсу в день между Киевом и Лондоном. Произойдут изменения и в программе внутренних рейсов. До 8 апреля будут отменены вторые частоты на маршрутах между Киевом и Херсоном, Черновцами, Ивано-Франковском, Львовом и Запорожьем.