МАУ временно позволила изменить даты вылета на всех маршрутах

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ввела гибкую политику по изменению даты вылета для билетов на всех маршрутах из-за распространения коронавируса Covid-19.



Об этом сообщается на сайте авиакомпании 12 марта.



"Мы понимаем, что некоторые пассажиры, желают изменить свои планы путешествия из-за Covid-19. Поэтому МАУ меняет свою коммерческую политику, чтобы обеспечить максимальную гибкость и спокойствие для наших клиентов. Пассажиры, оформившие авиабилет до 12 марта 2020 года, с датами путешествия: 13 марта 2020 - 8 апреля 2020, независимо от направления, могут изменить даты путешествия без дополнительных затрат по тому же направлению и классу бронирования, как и оригинальный авиабилет", - говорится в сообщении.



Отмечается, что для авиабилетов, которые бронируются сейчас, вводится гибкая политика изменений для всех типов тарифов: разрешается одно изменение даты поездки, к дальнейшим изменениям применяются оригинальные правила тарифа.

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"В отношении рейсов, которые выполняются по расписанию и не отменяются, разрешается бесплатно одно изменение даты поездки, возврат денежных средств за авиабилет осуществляется в соответствии с правилами тарифа приобретенного авиабилета", - добавляют в авиакомпании.



Как сообщалось 11 марта, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за распространения коронавируса Covid-19 в Италии приостанавливает сообщение Киев-Венеция до 12 апреля и будет вывозить украинцев рейсами из Рима и Милана.



Также, реагируя на новые правила въезда в Израиль, МАУ корректирует расписание полетов из городов Украины в Тель-Авив. В частности, на период 12 марта - 8 апреля отменены рейсы Одесса - Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днипро - Тель-Авив, а также рейсы Харьков - Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля. Рейсы Киев - Тель-Авив будут выполняться дважды в день. Пассажирам рейсов Днипро - Тель-Авив будет предложен альтернативный вариант перелета через Киев на ближайший рейс.



Кроме того, до 22 мая выполнение прямых рейсов Киев - Измир (Турция) авиакомпанией МАУ будет временно приостановлено. Пассажирам рейсов в/из Измира будут предложены варианты путешествия с пересадкой в ​​Стамбуле. В связи с пониженным спросом до 1 апреля прямые рейсы между Одессой и Стамбулом выполняться не будут.



В МАУ также сообщали, что с 13 марта по 7 апреля будут выполнять по одному рейсу в день между Киевом и Лондоном. Произойдут изменения и в программе внутренних рейсов. До 8 апреля будут отменены вторые частоты на маршрутах между Киевом и Херсоном, Черновцами, Ивано-Франковском, Львовом и Запорожьем.

