НБУ против введения ограничений на валютном рынке

Национальный банк Украины не планирует вводить ограничения на валютном рынке из-за ситуации, вызванной коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент РБК-Украина.



Как напомнил Сологуб, Украина уже четыре года живет в условиях плавающего курса гривны.



"Свободное плавание не означает, что у вас нет руля и ветрил. Мы проводим интервенции для сглаживания. Уже не раз за эти четыре года мы видели эпизоды давления на курс, девальвации, когда люди и компании покупали валюту, но потом она откатывалась. Потом мы даже слышали обвинения в сторону НБУ", - рассказал он.



Сологуб напомнил, что Украина - "свободная и демократическая страна".



"Если люди хотят купить доллары, мы должны это желание обеспечить. И поэтому никаких ограничений нет, интервенции НБУ проходят на валютном рынке в прозрачном режиме", - добавил он.



В то же время заместитель главы НБУ Олег Чурий сказал, что у НБУ нет никакого плана по продаже валюты. "Мы исходим из ситуации на рынке. Когда гривна слабеет, мы продаем валюту, когда гривна усиливается, мы покупаем валюту, вот наша политика", - сказал он.



По его словам, за последние три дня центробанк продал около 700 млн долларов для сглаживания колебаний.

