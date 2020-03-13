Власти Шри-Ланки ужесточают правила въезда в страну из-за коронавируса

Правительство Шри-Ланки временно приостановило выдачу виз иностранным туристам по прибытии в качестве меры контроля за распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lanka Busness Online.



Как сообщается, приостановка выдачи виз по прибытию будет действовать до дальнейшего уведомления.



Однако всем туристам предстоит заранее оформлять электронное разрешение на въезд в страну. До 30 апреля текущего года ETA остается бесплатной.



Также власти призвали общественность как можно больше избегать поездок за границу, если это не является чрезвычайной необходимостью.



В заявлении правительства говорится, что карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в стране применимы не только к гражданам, которые находятся в Италии, Южной Кореи и Ирана, но и к иностранцам.

