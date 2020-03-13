В Украине могут ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран

Кабинет министров Украины может ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран, в случае осложнения эпидемической ситуации установить по ним медицинский надзор, сообщается в Telegram-канале "Коронавірус-інфо".



Кроме того, правительство ограничит количество действующих пунктов пропуска через государственную границу и усилит на них контроль.



В то же время в Telegram-канале Министерства здравоохранения сообщается, что представители международных организаций - Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, агентства USAID, а также Всемирного банка - одобрили усилия Минздрава и правительства Украины в противодействии распространению коронавирусной болезни Covid-19.



"Они также рассматривают возможность предоставить Украине дополнительное финансирование и экспертную помощь для борьбы с коронавируса",- отмечается в сообщении.

