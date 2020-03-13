Институт нацпамяти озвучил планы относительно памятника Щорсу в Киеве

Памятник советскому военному деятелю Николаю Щорсу в Киеве могут перенести в другое место, либо изменить его контекст. Об этом сказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в интервью Интерфакс-Украина, обнародованном в четверг, 12 марта.



"Вариантов по Щорсу несколько. Или переезд в Каховку, так как концепция местного музея это будет предусматривать, или переезд на ВДНХ. Если Каховка не поймет всех преимуществ, которые ей даст большой музей, который объединит выдающиеся произведения искусства тоталитарного времени, тогда будет ВДНХ", – сказал Дробович.



Он отметил, что есть еще третий вариант – изменение контекста памятника. Но по словам Дробовича, пока художественное сообщество и кураторы не проявляют большого энтузиазма относительно предложений по переопределению памятника, и значит, обществу "это не очень нужно".



Также Дробович признал, что многие искусствоведы заявляют, что это блестящий монумент, но с точки зрения этики, с точки зрения закона "здесь другая история".



"И насколько мне не изменяет память, то городские власти уже определились и решение принято. Единственное, что удерживает памятник на месте, – это решение Минкульта", – резюмировал Дробович.

