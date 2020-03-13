В ближайшее время Украина закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу

Сейчас в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме, однако в ближайшее время будет составлен перечень тех их них, которые будут закрыты, сообщает пресс-служба Кабинета министров страны.



"Во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабинет министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска… К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.



В пресс-службе пояснили, что сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. Официальная информация будет опубликована на Правительственном портале.

