УЕФА может перенести Евро-2020 на 2021 год

УЕФА на следующей неделе может объявить о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год, а также о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Об этом сообщает LʼEquipe.



Сообщается, что УЕФА 12 марта объявило о проведении 17 марта видеоконференции для обсуждения реакции европейских футбольных органов на пандемию коронавируса.



"В свете продолжающегося распространения COVID-19 в Европе УЕФА сегодня пригласил представителей своих 55 ассоциаций, членов правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта", - сообщили в УЕФА.



Ожидается, что на этой встрече будет объявлено решение о временном приостановлении Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также о переносе Евро-2020 на 2021 год.



По данным источника LʼEquipe, на встрече будет объявлено решение о временном приостановлении Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также о переносе Евро-2020 на 2021 год. На такие меры УЕФА может пойти, чтобы получить возможность завершить международные клубные турниры до начала проведения Евро-2020 (с 12 июня по 12 июля). Также на данный момент не определены четыре участника чемпионата Европы, которые должны были быть определены в конце марта.



Также должны будут приостановлены все национальные чемпионаты.

