Как отличить кредитный союз от финансовой пирамиды

Законодательство регулирует кредитные союзы не так активно, как банки и микрофинансовые организации, потому часто под такие кооперативы маскируются мошеннические схемы.



Перед тем, как вступать в кредитный союз и оформлять там кредит, Minfin.com.ua рекомендует проверить его по следующим характеристикам.

1. Узнайте о происхождении КС

В первую очередь следует выяснить, сколько лет работает Кредитный союз и какой у него размер активов. Если КС, который появился относительно недавно, уже располагает большими средствами, следует насторожиться.

2. Запросите лицензии

При выборе Кредитного союза в первую очередь необходимо увидеть наличие всех необходимых документов, разрешающих Кредитному союзу данный вид деятельности.

У Кредитного Союза должны быть лицензии, выданные государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины. Лицензии должно быть две: на выдачу кредитов и на зачисление взносов членов Кредитного союза на депозитные счета. Наличие данных лицензий говорит хоть о каком-то контроле со стороны государства.

3. Оцените адекватность ставок по депозитам

Директор департамента Госфинуслуг по надзору за кредитными союзами Андрей Оленчик говорит, что если кредитный союз предлагает больше 24% годовых, то вкладчику следует насторожиться: возможно это финансовая пирамида.

Высокая доходность должна быть подозрительной и для заемщика: чтобы покрыть затраты на такие депозиты, ставка по кредиту должна достигать порядка 60-70%. В таком случае намного выгоднее взять кредит либо в банке, либо кредит онлайн в МФО на акционных условиях.

4. Оцените адекватность ставок по кредитам

Заниженные ставки по кредитам должны насторожить потенциального клиента. Например, кредитный союз “Всеукраинский кредит” предлагает ипотеку за символический 1% годовых.

Эксперты отмечают, что за кредитными ставками ниже 7-8% либо стоят кабальные условия, которые нивелируют возможность получения желаемого кредита, либо же свидетельствуют о явно нечистоплотных намерениях руководства организации.

5. Проверьте, состоит ли кредитный союз в в профессиональных объединениях

Участие в Национальной ассоциации кредитных союзов Украины или во Всеукраинской ассоциации кредитных союзов повышает доверие экспертов при выборе кредитного союза.

Эти объединения критически подходят к своим членам, проводят мониторинг их деятельности, выставляют дополнительные требования к их надежности и платежеспособности.