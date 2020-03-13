Емец инициирует внеочередное заседание Рады

Министр здравоохранения Илья Емец инициирует внеочередное заседание Верховной Рады Украины для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите и противодействию коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Соответствующую инициативу министр озвучил перед заседанием Кабинета министров Украины 13 марта.



"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", - процитировала пресс-служба министра.



В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявляет о недопустимости зарабатывания на ситуации с коронавирусом и завышения цен на экспресс-тесты.



"Есть такие вещи, на которых просто нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает 10 тыс. грн", - сказал он на выездном заседании Кабинета министров Украины в пятницу.



Зеленский указал, что будет проведен "отдельный разговор" с производителями и поставщиками на предмет спекулятивных цен.



