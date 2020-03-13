Кабмин сделал заседания правительства открытыми для СМИ
Кабинет министров Украины вновь сделал заседания правительства открытыми для прессы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Как мы и обещали, заседания правительства открыты", - сказал Шмыгаль на выездном заседании правительства в пятницу.
Данное выездное заседание проходит в бизнес-центре Unit.city в Киеве.
Перед заседанием на входе в помещения всем присутствующим провели температурный скрининг и обработали руки и сумки антисептиком.
Источник: Интерфакс-Украина
13:37