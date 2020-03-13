На входе в Раду начали мерять температуру и проводить дезинфекцию

В пятницу, 13 марта, на входе в Верховную Раду Украины начали проверять температуру у всех входящих в здание парламента. Так же здесь проводят мероприятия по дезинфекции, на стене повесили устройство с антисептиком.



Напомним, 11 марта Кабмин официально объявил в Украине общенациональный карантин из-за коронавируса. Ранее после сдачи анализов на коронавирус нардеп Волошин на неделю самоизолируется дома. Позже анализы показали, что народный депутат абсолютно здоров.



Тем временем в Украине выявили уже три случая заражения коронавирусной инфекцией.

