Слушания в Раде о деоккупации Крыма будут перенесены - Разумков

Парламентские слушания о деоккупации Крыма, запланированные на 18 марта, будут перенесены на другие даты, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



"Планируется перенесение. Согласно с тем распоряжением, которое было вчера выдано, отменяются даты, будет перенос на другие даты, даты будут определяться дополнительно", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.



Разумков также добавил, что "круглые столы", общественные слушанья, парламентские слушания, и заседания комитетов также подвергнутся ограничениям: "они будут транслироваться, однако привлечение экспертной среды, специалистов тех или иных изданий будет происходить путем телекоммуникационных сетей, например Skype, WhatsApp, другие мессенджеры, которые позволяют вести дискуссию в онлайн-режиме".

