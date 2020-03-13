Российскому журналисту на 3 года запретили въезд в Украину

Журналисту из Российской Федерации, незаконно посещавшему Автономную Республику Крым, запрещен въезд в Украину на три года.



Об этом сообщает прессслужба Министерства внутренних дел.



"За нарушение законов Украины пограничники запретили россиянину въезд на территорию нашей страны сроком на три года и отправили обратным рейсом в Минск", - говорится в сообщении.



В ведомстве рассказали, что недавно в поле зрения оперативных сотрудников пограничного ведомства попал гражданин России, который находился в Украине с частной целью и улетал обратным рейсом из аэропорта «Борисполь». Россиянина сотрудники Госпогранслужбы пригласили для дополнительного общения, ведь на момент его вылета из Украины стало известно, что он нарушил украинское законодательство, а именно - незаконно пересек границу в закрытом пункте пропуска ВОТ АР Крым.



Во время разговора человек всячески отрицал свое пребывание в Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей. И только во время приведения неопровержимых доказательств россиянин таки «вспомнил», как он попал на территорию Украины в 2018 году, отметили в пресс-службе.



В ведомстве не назвали фамилию журналиста и издания, которое он представляет.

