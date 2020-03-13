Первое заражение новым коронавирусом в Китае было выявлено 17 ноября – газета

Первый случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-17) в Китае был выявлен еще в ноябре прошлого года, сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на данные китайских властей.



Согласно этим данным, первое заражение было зафиксировано 17 ноября, пациентом с коронавирусом был 55-летний житель китайской провинции Хубэй. Начиная с того дня, медики выявляли от одного до пяти случаев заражения ежедневно. К 15 декабря число инфицированных достигло 27, а к 20 декабря - 60.



Как сообщают представители медицинского сообщества, китайские медики поняли, что столкнулись с новым инфекционным заболеванием только в конце декабря.



Так, 27 декабря 2019 года врач из больницы провинции Хубэй Чжан Цзисиань сообщил китайским властям, что заболевание вызвано коронавирусом нового типа. К тому моменту насчитывалось уже более 180 инфицированных. Отмечается, что врачам не было известно о всех случаях.



К 31 декабря 2019 года коронавирусом заразились 266 человек, а 1 января 2020 количество выявленных случаев достигло 381.



По состоянию на 13 марта количество зараженных в мире превышает 128 тыс., зафиксировано более 4,7 тыс. летальных исходов. В то же время порядка 70 тыс. человек вылечились.

