«Полезная программа»: секреты авокадо

Сегодня, 12 марта, на «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный уникальному фрукту – авокадо. В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разобрались, как выбрать спелый и качественный плод и чем этот продукт полезен для нашего организма.



«Древние ацтеки считали авокадо символом любви и плодородия, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Они называли его «аукатль», а еще «лесное масло» или «масло бедняка» – за его жирность и дешевизну. И хотя человек выращивает авокадо уже несколько тысячелетий, популярным этот фрукт стал лишь недавно, когда производители сумели убедить публику в том, что он полезный, питательный и очень вкусный».



Авокадо стоит постоянно включать в свой рацион. Этот фрукт вполне может заменить мясо, ведь в нем много легкоусвояемого растительного белка, витаминов и минералов! Он является отличным источником витаминов С, Е, К и В6, а также рибофлавина, ниацина, пантотеновой кислоты, магния и калия. Эти зеленые плоды также содержат лютеин, бета-каротин и жирные кислоты омега-3, омега-6, а также омега-9. Регулярное употребление авокадо способствует улучшению пищеварения и работы сердечно-сосудистой системы.



«Плоды авокадо по праву называют «суперфуд» и причисляют к одним из самых полезных для здоровья продуктов, – говорит эксперт по здоровому питанию Алексия Май. – Их употребление полезно для сердца, сосудов и зрения. Эти зеленые фрукты – эффективный антиоксидант, который защищает наши клетки от старения. Плоды также содержат полезные жиры, которые ускоряют обмен веществ и дают длительное чувство сытости. Кроме того, фитостеролы повышают сексуальную активность, а витамины Е и фолиевая кислота хорошо влияют на репродуктивную систему. Но не следует забывать, что побочные действия могут возникать при употреблении косточек или кожуры авокадо, так как в них содержится токсин персен. Он может спровоцировать тошноту и пищевое отравление».



Также в «Полезной программе» рассказали, как выбрать спелые авокадо. По словам эксперта по качеству экзотических фруктов Максима Диденко, следует обращать внимание на цвет кожуры, твердость плода и его запах.

1. Вкусное, зрелое авокадо имеет равномерный цвет и среднюю мягкость. Плод должен быть приятно упругим, но не твердым, без темных пятен и белого налета. Ямка после нажатия должна восстанавливаться в течение нескольких секунд.

2. Мякоть спелого авокадо внутри должна быть светлой, маслянистой, с легким ореховым ароматом. У недозревшего плода мякоть светло-зеленая, твердая и горькая.

3. Признаками переспевшего авокадо могут служить его чрезмерная мягкость, темные точки, плесень и пятна на кожуре.



Если вы купили недозрелые плоды, то вполне можете довести их до кондиции самостоятельно. «Поместите авокадо в бумажный пакет и положите в сухое темное место. При комнатной температуре через 1-2 дня плоды будут готовы к употреблению», – советует эксперт по качеству экзотических фруктов Максим Диденко.

