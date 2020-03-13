В Украине в ближайшие дни существенно похолодает

В ближайшие дни весна приостановит свое стремительное наступление в Украине, в субботу температурный фон немного снизится, особенно в северо-западной части страны, а в воскресенье в связи с перемещением арктического воздуха с севера Европы существенно похолодает по всей стране.



Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди, днем в северной части и на востоке страны небольшой дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.



Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла; в западных, северных и Винницкой областях 4-9° тепла; на остальной территории 10-15°.



В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-4 ° тепла, днем 6-8 °.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 марта самая высокая температура днем была 17,8° в 2002 году, самая низкая ночью -19,4° в 1902 году.



В воскресенье, 15 марта, без осадков, лишь ночью на крайнем востоке местами небольшой мокрый снег.



Ветер северо-западный, 7-12 м / с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6 ° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 7-12° мороза , на юге, востоке и а Днепропетровской области около 0 °; днем 1-6° тепла, на Закарпатье 5-10°.



В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

