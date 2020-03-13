Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на диагностирование коронавируса - Кличко

Столичная власть заказала еще 100 тыс. экспресс-тестов на диагностирование коронавирусной инфекции, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире радио "НВ".



"На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 тыс. быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости ", - сказал Кличко.



Он подчеркнул, что на сегодня в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.



Как сообщалось, 11 марта в Киев поступили 1,2 тыс. экспресс-тестов на диагностирование коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



"Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5 тыс. Тест-системы распространят по семи определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус", - написал Кличко на странице в Facebook.

