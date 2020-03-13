Глава Европейской комиссии: остановить коронавирус в Европе невозможно

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FXStreet. Отмечается, что глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на COVID-19.



"Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение", - заявила фон дер Лайен.



Также она добавила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС. При этом отметив, что Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.



Напомним, страны G20 заявили, что намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса.

