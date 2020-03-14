Эксклюзив «Утра с Интером»: Димаш Кудайберген рассказал о знакомстве с Джеки Чаном

Димаша Кудайбергена называют космическим исполнителем – за уникальный диапазон в шесть октав. Сегодня 25-летний певец из Казахстана дает концерты по всему миру. А его официальный фан-клуб насчитывает более 10 млн поклонников! 11 марта Димаш выступил с «сольником» в Киеве. Чтобы послушать, как он поет, собрался полный Дворец спорта. После концерта артист дал эксклюзивное интервью программе «Утро с Интером»: Димаш поделился впечатлениями от украинской кухни, рассказал о знакомстве с Джеки Чаном и работе с Аланом Бадоевым.

В Украине Димаш Кудайберген выступил впервые. Ради встречи с украинскими поклонниками он сменил классический костюм на вышиванку и выучил несколько слов на украинском. Правда, Киев певец видел только из окна автомобиля: из-за плотного графика времени на прогулку и знакомство с городом у него не было. Зато успел попробовать украинскую кухню. « Борщ мне очень понравился, это вкусно », – делится впечатлениями артист.

На вопрос, как при таком сложном графике и в условиях постоянных перелетов он сохраняет голос, Димаш ответил: «После концертов стараюсь побольше молчать. Не общаться с людьми, не разговаривать, дать релакс для связок, стараюсь не выходить на улицу. Вот уже больше 4-х лет у меня не было такого, чтобы я больше двух недель отдыхал. Более того, за всю свою жизнь я ни разу не отдыхал за рубежом! Но я не жалуюсь».

В идеоработу на свой главный хит 2019 года, песню «Любовь уставших лебедей», Димаш доверил именно украинскому клипмейкеру – Алану Бадоеву. « Я считаю, что Алан – один из лучших режиссеров современности , – признается певец. – Мне нравится его виденье. Он думает не как все. Он больше артхаусный режиссер» .

Среди поклонников Димаша Кудайбергена – мировые знаменитости. С некоторыми из них, например, с Джеки Чаном, певец дружит. « Я никогда не забуду тот день, когда познакомился с актером , – рассказывает Димаш. – Дело было три года назад, когда мой первый клип вышел на экраны китайского телевидения. Спустя пару дней мой менеджер говорит: «У нас завтра встреча с Джеки Чаном». Я сначала не поверил. Джеки Чан? Это же кумир моего детства! На следующий день мы встретились. Я очень переживал. Но Джеки Чан оказался настолько простым человеком! Действительно большой пример для подражания, эталон человечности ».

Именно Димашу Джеки Чан предложил исполнить саундтрек к своему новому фильму «Авангард». «Когда он предложил мне спеть эту песню, я не подозревал, что она будет настолько быстрой! Я даже на своем родном казахском языке затруднялся бы спеть, но… чего не сделаешь ради кумира!» – улыбается Димаш.

Несмотря на головокружительную карьеру, признание коллег по цеху и любовь фанатов по всему миру, Димаш считает, что успех артиста – это временное явление. «Конечно, если спустя 10 лет мне будет чем поделиться, будет хватать фантазии на новые произведения, тогда я буду продолжать выступать, – говорит певец. – Но у меня есть еще вторая мечта. Я мечтаю о педагогической деятельности, хочу воспитывать студентов».