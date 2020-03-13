Порошенко не пришел на новый допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня, 13 марта, не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.



"(Порошенко - ред.) не явился сегодня на допрос", - сказали в пресс-службе.



Как сообщалось, 6 марта Порошенко после допроса покинул ГБР через черный ход. Экс-президент не вышел к своим сторонникам и журналистам, а покинул здание через другой выход.



Ранее суд разрешил принудительный привод Порошенко в ГБР. Его защита это решение обжаловала, но суд ходатайство не удовлетворил. После этого Порошенко самостоятельно явился на второй допрос подряд.

