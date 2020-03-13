Токсичной Александре Устиновой напомнили платный лоббизм, коррупцию и связи с криминалом





Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция «Голос»), которую на этой неделе нардеп Александр Дубинский обвинил в хищении $143 млн средств международной финансовой помощи, ранее вместе со своими подельниками была замешена в ряде громких коррупционных скандалах, подкупах чиновников, лоббизме иностранных компаний и уголовных делах, возбужденных Генеральной прокуратурой Украины, пишет Inpress.ua, со ссылкой на proua.com.ua .

Как выяснили СМИ, уже около 10 лет Александра Устинова, как и другой нардеп «Голоса» Ольга Стефанишина, тесно связана с Дмитрием Шерембеем, трижды судимым за воровство и наркоторговлю. За последние годы возбуждены несколько уголовных дел по разворовыванию средств. Еще в 2016 году известный журналист Владимир Бойко опубликовал закрытые данные налоговых деклараций общественников-антикоррупционеров из организаций «Центр противодействия коррупции» (руководитель – Виталий Шабунин), «Пациенты Украины» и Всеукраинской сети «ЛЖВ» (сегодня - БО «100% Жизни»), в которой с 2010 года работала Александра Устинова. Как выяснилось из этих документов, Дмитрий Шерембей в 2013 году получил порядка 1200 долларов от украинского офиса фармацевтической компании Abbvie. Благотворительная организация «Пациенты Украины», которую он возглавлял, устраивала митинги и акции протеста. Александра Устинова является членом наблюдательного совета БО «Пациенты Украины».

На основании этих данных, как писал сайт «Буквы» в 2017 году, соратница Виталия Шабунина по общественной и антикоррупционной деятельности, Александра Устинова, занималась платным лоббизмом в пользу замминистра здравоохранения Игоря Перегинца. Такой вывод можно сделать на основе опубликованной Владимиром Бойко декларации Устиновой. Ей выплачивал деньги Украинский кризисный медиа-центр, соучредителем которого является жена Игоря Перегинца Наталья Попович. Как заявляет Владимир Бойко, Виталий Шабунин, Александра Устинова и другие члены «Центра противодействия коррупции» постоянно поддерживали инициативы Игоря Перегинца небескорыстно.

В 2014 году фонд «Пациенты Украины», который возглавлял Дмитрий Шерембей, и членом наблюдательного совета которого является Александра Устинова, начислил 55 000 грн Владимиру Курпите, занимавшего на тот момент пост главы Государственной службы по противодействию ВИЧ/СПИД. По мнению журналиста Бойко, это прямой подкуп чиновника со стороны организации, уличенной в фармацевтическом лоббизме.

Ранее Виталий Шабунин, Дмитрий Шерембей, Александра Устинова проводили ряд кампаний за изменения фармацевтического законодательства. Возглавляемые ими организации «Центр противодействия коррупции» и БФ «Пациенты Украины» соавторы закона о закупках препаратов у международных организаций в обход украинского Минздрава. «Пациенты Украины» также активно лоббировали законопроект об упрощенной регистрации лекарственных препаратов, который выгоден авторам серых схем.