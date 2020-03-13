Как научиться экономить
Жизнь «от зарплаты до зарплаты» и полное отсутствие накоплений – реальность многих людей. Долгожданный отпуск у моря и крупные покупки остаются в мечтах, а поход за продуктами или в аптеку оставляет брешь в семейном бюджете. Зачастую корень проблемы кроется не в низких доходах, а в неумении грамотно пользоваться финансовыми ресурсами.
Основные правила экономии денег
Любое успешное предприятие разрабатывает план финансовых затрат. Подобное правило вполне актуально и для человека: тщательное отслеживание расходов и распределение поступлений играет огромную роль. Рекомендуем начать составления плана по статьям. Для этого подойдут специальные программы по ведению бюджета для смартфонов или Excel. В конце месяца можно проанализировать, куда уходят деньги. Кроме этого:
- Стоит избегать долгов с процентами. Лучше досрочно закрывать кредиты и не пользоваться услугами микрофинансовых организаций. В качестве альтернативы подойдет кредитная карта с льготным периодом, подобрать подходящую можно на Ru.myfin.by.
- Не допускать перерасхода. За покупками лучше отправляться со списком, а продукты не приобретать на голодный желудок.
- Следить за акциями. Многочисленные предложения магазинов позволяют сэкономить на основных позициях.
- Уменьшить платежи за коммунальные услуги. Включенный свет, долгие размышления в душе и работа всех бытовых приборов разом – враги кошелька. Лучше заменить лампочки на энергосберегающие, а на лейку душа установить специальную рассеивающую насадку, уменьшающую потребление воды.
Враги экономии
Найти, куда уходят деньги, можно после анализа расходов. Однако львиная доля средств тратится на:
- Развлечения. Билеты в кино, театр или на выставку обходятся в круглую сумму. Конечно, отказываться от досуга полностью нельзя, но можно сэкономить. Например, скачать скидочные купоны или получить кэшбэк по кредитной карте.
- Готовую еду. Заказ блюд на дом или поход в кафе предполагает значительные траты.
- Смартфоны и гаджеты. Новые модели телефонов и планшетов формируют культуру потребления. Не нужно бежать за смартфоном сразу после презентации, через пару месяцев он обойдется намного дешевле.
- Вредные привычки. Сигареты и алкоголь требуют огромных финансовых вливаний. В день курящий человек отдает 150-200 рублей за пачку табачных изделий.
- Некачественные вещи. Знаменитая крылатая фраза гласит, что не все настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Действительно, покупка некачественной одежды, обуви, мебели влечет затраты на ремонт или замену.