Как научиться экономить

Жизнь «от зарплаты до зарплаты» и полное отсутствие накоплений – реальность многих людей. Долгожданный отпуск у моря и крупные покупки остаются в мечтах, а поход за продуктами или в аптеку оставляет брешь в семейном бюджете. Зачастую корень проблемы кроется не в низких доходах, а в неумении грамотно пользоваться финансовыми ресурсами.



Основные правила экономии денег

Любое успешное предприятие разрабатывает план финансовых затрат. Подобное правило вполне актуально и для человека: тщательное отслеживание расходов и распределение поступлений играет огромную роль. Рекомендуем начать составления плана по статьям. Для этого подойдут специальные программы по ведению бюджета для смартфонов или Excel. В конце месяца можно проанализировать, куда уходят деньги. Кроме этого:

Стоит избегать долгов с процентами. Лучше досрочно закрывать кредиты и не пользоваться услугами микрофинансовых организаций. В качестве альтернативы подойдет кредитная карта с льготным периодом, подобрать подходящую можно на Ru.myfin.by. Не допускать перерасхода. За покупками лучше отправляться со списком, а продукты не приобретать на голодный желудок. Следить за акциями. Многочисленные предложения магазинов позволяют сэкономить на основных позициях. Уменьшить платежи за коммунальные услуги. Включенный свет, долгие размышления в душе и работа всех бытовых приборов разом – враги кошелька. Лучше заменить лампочки на энергосберегающие, а на лейку душа установить специальную рассеивающую насадку, уменьшающую потребление воды.

Враги экономии

Найти, куда уходят деньги, можно после анализа расходов. Однако львиная доля средств тратится на: