Пожилых украинцев призывают оставаться дома

Минздрав призывают пожилых людей, которые находятся в группе риска заболевания коронавирусом, быть максимально осторожными и по-возможности оставаться дома.



Об этом после заседания СНБО в пятницу, 13 марта, сказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, подтвердив первую смерть от коронавируса в Украине.



Он отметил, что украинка приехала из-за границы, однако симптомы начали проявляться в нашей стране.



Ляшко уточнил, что женщина была старше 70 лет. В этой связи он просит родственников пожилых людей убедить их ни с кем не контактировать и без крайней необходимости не посещать общественные места.



Также представитель Минздрава допустил закрытие одного населенного пункта из-за коронавируса.



"Мы сейчас рассматриваем возможность в ближайшее время, если будут проведены эпидемиологические расследования и наши предположения подтвердятся, возможно, будет ограничен один населенный пункт в Украине на право передвижения граждан за пределы данного населенного пункта", - заявил он.

