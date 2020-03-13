НБУ продал на валютном аукционе $64 миллиона

Национальный банк в пятницу, 13 марта, провел второй на этой неделе валютный аукцион, на котором продал 63,7 млн долларов, сообщает пресс-служба регулятора.



Отмечается, что при общем объеме заявок со стороны участников рынка в размере $98,1 млн, удовлетворены заявки на $63,7. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,03 грн/$, что на 22 копейки больше вчерашнего средневзвешенного курса.



Котировки гривны к доллару на межбанке установились на уровне 26,12 - 26,16 за доллар.



Наличный доллар торгуется в диапазоне 26 - 26,6 гривны. Евро покупают по 28,93 гривни, продают по 29,68 гривни.



Как сообщалось, сегодня доллар начал дешеветь в обменниках и на "черном рынке" накануне. С начала недели американская валюта выросла на 1-2 гривны.

