В Минздраве напомнили о правилах захоронения умерших от коронавируса

Отдельного режима для захоронения людей, умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, нет, хотя и применяются специальные меры. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает УНН.



По его словам, рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть, но они достаточно общие и применяются не только в связи с коронавирусом. Кузин уточнил, что речь идет о соблюдении обычных мер вкупе со специальными, усиленными режимами дезинфекции. «Только дезинфекция и специальные защитные средства для врачей, которые непосредственно задействованы», — добавил он.



В пятницу в Украине зафиксировали первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом, — умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области. Она могла заразиться коронавирусом 3 марта, поцеловав икону в местном замке-музее «Радомысль», который до этого посетила группа туристов из Италии.

