В Китае спад COVID-19: за сутки 11 зараженных

В китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 824, из них 3189 пациентов скончались и 65 541 вылечились. Об этом 14 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. За последние сутки в Китае было выявили всего 11 новых случаев заболевания, скончались 13 человек.



Из общего числа зараженных в настоящий момент болеют 12 094 человека (3610 человек находятся в тяжелом состоянии).



Число ввозных из-за границы случаев заражения коронавирусом достигло 95.



Ранее Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден.



31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань.



Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию COVID-19.

