Тимошенко: команда президента в переговорах с РФ подписывает документы, которые противоречат украинским национальным интересам

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что команда президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с Россией подписывает документы, которые противоречат украинским национальным интересам.



"Моя позиция была и остается четкой и однозначной. В Украине нет внутреннего конфликта. Есть война России против Украины на Донбассе. Есть оккупация Россией Крыма. Подписанные же документы снова декларируют наличие несуществующей "гражданской войны". Достижение мира не может содержать даже намека на капитуляцию!", – заявила Тимошенко, передает пресс-служба политсилы.



Тимошенко подчеркнула, что в свое время "мы попросили президента не пересекать "красные линии", которые угрожают нашим национальным интересам, самой нашей независимости и суверенитета".



"Однако, протоколы, которые были завизированы посланцами Владимира Зеленского в Минске, вызывают вполне обоснованное возмущение, заставляют усомниться в осознании президентом всех опасностей таких тайных договоренностей. Поддержав эти документы, президент в очередной раз пересек "красные линии", – считает глава партии "Батькивщина".



Тимошенко выразила уверенность в том, что Украине не нужен Минск-3.



По ее словам, "Украине нужен настоящий мир, а не ежедневная ползучая капитуляция. Но именно эта ползучая капитуляция и является политикой Зеленского".



"Мы следим за каждым шагом в переговорах с РФ и не позволим президенту ввести в действие ни одного решения, которое бы противоречило нашим национальным интересам. Ставило бы под угрозу наш суверенитет и геополитический выбор. Изменяло память солдат, отдавших свои жизни за Родину. Эти документы должны быть денонсированы", – подытожила лидер партии "Батькивщина".

