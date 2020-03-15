Журналисты посчитали, сколько жителей США заболеют и умрут от коронавирса всего за год

В США за год могут заразиться коронавирусом до 214 миллионов граждан при численности населения 327 миллионов. А умереть от осложнений - до 1,7 миллионов человек.



Такие данные приводит издание The New York Times со ссылкой на экспертов.



Выводы экспертов основаны на данных, изложенных участниками февральской конференции - сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний США и специалистов по эпидемическим заболеваниям из разных университетов. Участники конференции смоделировали несколько вариантов развития событий, исходя из характеристик вируса, темпов его распространения и тяжести течения заболевания. А затем около 50 групп экспертов построили модели распространения вируса среди населения США.



В соответствии с прогнозами, в период от нескольких месяцев до более года заразиться коронавирусом могут от 160 до 214 миллионов американцев. Госпитализация может потребоваться 2,4-21 миллиону человек, что, вероятно, подорвет национальную систему здравоохранения. Ведь, по оценкам издания, в США есть только 925 тысяч оборудованных больничных коек. И только около 10% из них предназначены для пациентов в критическом состоянии.



Скончаться от заболевания могут от 200 тысяч до 1,7 миллиона жителей США.



Прогноз не учитывают меры, которые предпринимаются сейчас для замедления распространения коронавируса. Хотя, по словам руководителя Центра статистики и инфекционных заболеваний при Университете Флориды Айра Лонджини, эти меры не сильно влияют на ситуацию.

