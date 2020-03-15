S&P ожидает замедления роста экономики Украины в 2020г

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году 2,5%, ожидая его ускорения о 3,2% в 2021 году и стабилизации на уровне 3% в 2022-2023 годах. "Украине необходимо привлекать больше инвестиционных потоков из-за рубежа для более значительного и устойчивого роста.



В этом контексте законодательные усилия нынешнего правительства по проведению земельной реформы могут поднять рост по сравнению с нашими текущими прогнозами, а также улучшить деловую среду", – говорится в сообщении S&P в ночь на субботу о подтверждении рейтинга Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом.



Агентство отмечает, что инвестиции составляют всего 19% ВВП по сравнению с 30% в 2007 году до глобального финансового кризиса. Другим фактором, сдерживающим экономический рост, аналитик навали слабое кредитование, особенно корпоративного сектора.



S&P указывает, что могло бы рассмотреть возможность повышения рейтинга в следующем году, если правительство добьется прогресса в программе реформ, сохранив при этом прежние достижения, в том числе независимость Национального банка Украины (НБУ) - как органа денежно-кредитного регулирования, так и регулятора финансовой системы. "Мы считаем критически важным для правительства поддержание доступа к официальному и коммерческому финансированию по разумным ставкам", – говорится в сообщении.



Согласно ему, агентство может понизить рейтинг в случае перебоев с финансированием по программам международного финансового сотрудничества или с рынков капитала, которые могут произойти, если правительство откажется от ключевых реформ, и поставят под сомнение способность Украины обеспечить крупные выплаты в иностранной валюте.



S&P отмечает, что вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск для роста – как напрямую, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины. "Экономика Украины по-прежнему сильно зависит от сырьевых товаров, и она уязвима в случае замедления роста мировой экономики", – говорится в обзоре.



Согласно оценкам агентства, среднегодовая инфляция замедлится с 7,9% в прошлом году до 4% в этом, а затем ускорится до 5,5% в следующем и стабилизируется на уровне 5% – в 2022-2023 годах.



По оценкам аналитиков S&P, курс гривни на конец этого года будет в районе 25,3 грн/$1, 2021 – 25,5 грн/$1, а в последующие годы будет понемногу снижаться и составит на конец 2022 года 26,5 грн/$1, 2023 года – 27 грн/$1.



Дефицит текущего счета платежного баланса после уменьшения в прошлом году до 0,7% ВВП благодаря выплате "Гапрома" в этом году увеличится до 2,7% ВВП, в 2021 – до 2,9%, а в 2022 году – до 3,6% ВВП, прогнозирует S&P.



Агентство также ожидает дальнейшего постепенного увеличения резервов: с $24,77 млрд в прошлом году до $27,73 млрд в этом, $30,19 млрд в следующем, $31,39 млрд в 2022 и $32,76 млрд – в 2023 году.



S&P прогнозирует, что общий государственный долг к ВВП в этом году подрастет с 50,3% до 52,1%, а в последующие три года постепенно опустится до 48,8% по сравнению с пиком в 81% в 2016 году.

