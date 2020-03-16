Том Холланд рассказал о начале съемок нового "Человека-паука"

Британский актер, исполнитель роли Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel Том Холланд рассказал, что в Атланте стартуют съемки Человека-паука-3, пишет Inquirer.



Предварительно съемочный процесс начнется в июле. Съемки будут проходить также в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии.



Холланд добавил, что в новой части появится певица Зендая.



"Что касается отношений Питера и Эм Джей, то я не могу сказать, какими они будут", - не раскрыл интригу 23-летний актер.





