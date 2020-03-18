Собрания анонимных алкоголиков действительно работают

Стэнфордский университет провел анализ схем лечения алкогольной и наркотической зависимости, доступных на сегодняшний день. Как передает "Российская газета", самой эффективной оказалась программа "12 шагов". Данная программа разработана еще в 1935 году и опирается на регулярные собрания анонимных алкоголиков и наркоманов. Программа подразумевает признание своей зависимости, апеллирование к "высшей силе" для излечения, возмещение ущерба, нанесенного окружающим вследствие зависимости, и на ряд других положений.



В рамах исследования учитывались данные более 10000 пациентов во время и после лечения различными подходами. И программа "12 шагов" была эффективнее альтернативных методов лечения почти в 1,5 раза. По словам экспертов, это связано с тем, что эта программа ориентирована на социальные взаимодействия и эмоциональную поддержку, которую сами участники программы оказывают друг другу.



"Различные версии программы "12 шагов" одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе, молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот метод действительно работает", - говорится в отчете специалистов.

