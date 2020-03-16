Louis Vuitton и Dior начали выпускать антисептики

Корпорация LVMH, производящая духи для Louis Vuitton и Dior, начала выпускать антисептические гели. Об этом сообщает ВВС.



Мощности корпорации специализируются на производстве предметов роскоши именитых брендов. Президент компании Бернар Арно принял решение помочь больницам во время распространения смертельного штамма коронавируса.



Так, на трех фабриках во Франции линии для выпуска парфюмерии и косметики Christian Dior, Guerlain и Givenchy переоборудуют для производства антисептика.



Производимые санитайзеры будут бесплатно переданы государству. Около 12 тонн антисептика поставят в 40 больниц Парижа.



Производство будет функционировать так долго, как будет необходимо, а первые поставки начаться уже 16 марта.

