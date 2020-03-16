Медперсонал, работающий с зараженными коронавирусом, получит надбавку к зарплате

Медицинские работники, которые работают с заболевшими острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получат надбавку в 200%, заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.



"Предусмотрены дополнительные надбавки для медперсонала и других сотрудников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса. Согласовали где-то на уровне 200% будет выплачиваться надбавка медработникам, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусом", - заявил Радуцкий в понедельник на брифинге в Верховной Раде.

