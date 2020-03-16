В Польше у двух украинцев выявили COVID-19

На юге Польши у двух украинцев диагностировали коронавирус в городах Цешин и Тыхы Силезского воеводства, пишет в понедельник, 16 марта, Wprost.pl.



По словам пресс-секретаря Силезского воеводства Алины Кухажевской, один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй - из Украины.



Отмечается, что пациент с инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии.



"Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", - сообщила Кухажевская.



Отметим, что из-за коронавиурса образовались огромные очереди на выезд из Польши.



На юге Польши у двух украинцев диагностировали коронавирус в городах Цешин и Тыхы Силезского воеводства, пишет в понедельник, 16 марта, Wprost.pl.



По словам пресс-секретаря Силезского воеводства Алины Кухажевской, один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй - из Украины.



Отмечается, что пациент с инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии.



"Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", - сообщила Кухажевская.

