Большинству авиакомпаний грозит банкротство до конца мая – Bloomberg

Пандемия коронавируса COVID-19 приведет к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире до конца мая, если власти и руководство отрасли не предпримут согласованные шаги для избежания такой ситуации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на базирующуюся в Сиднее консалтинговую компанию Авиационный центр CAPA в понедельник, 16 марта.



Указано, что многие авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством или испытывают серьезные проблемы с выплатой долгов. Их денежные резервы быстро истощаются из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на авиаперелеты.



"Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия властей и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, усеянное жертвами", – отметили аналитики CAPA.



Они считают, что большинство крупнейших авиаперевозчиков в США, Китае и на Ближнем Востоке, вероятно, переживут кризис благодаря поддержке со стороны государства или собственников.

