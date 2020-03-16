Украинца накажут за фейковый пост о коронавирусе в соцсетях

Житель Глыбоцкого района Черновицкой области распространял в сети фейковую информацию о ситуации по эпидемии коронавирус COVID-19.



Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции Черновицкой области, местные полицейские обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания на COVID-19, в том числе и с летальными последствиями.



Отмечается, что такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.



Полиция составила в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Ему грозит наказание в виде наложения штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

