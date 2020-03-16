Туристам сказали самостоятельно планировать возвращение из Египта в Украину

Украинским туристам придется самостоятельно планировать возвращение из Египта. Об этом заявил первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко на брифинге в понедельник, 16 марта.



"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем, мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", - сказал Никифоренко.



При этом глава таможенной службы Максим Нефьодов добавил, что границы полностью не закрываются, и в любом случае будут работать пункты пропуска легкового транспорта.



"Люди, которые доберутся до украинской границы, конечно, смогут ее пересечь. Тут никаких проблем мы не ожидаем", - подчеркнул Нефьодов.



"Мы готовы в любое время суток пропустить их через действующие пункты пропуска", - подытожил Никифоренко.

