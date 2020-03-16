У киевлянина изъяли детали для систем ПВО

Сотрудники СБУ разоблачили киевлянина, который пытался под видом аудиотехники незаконно вывезти комплектующие детали наведения, которые используют в системах противовоздушной обороны. Об этом сообщает спецслужба в понедельник, 16 марта.





"По данным следствия, житель столицы планировал под видом аудиотехники противоправно переместить за границу товары двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю. Раскрыли злоумышленника на одном из таможенных постов при попытке отправить за границу вакуумные лампы, которые являются составными элементами системы наведения ПВО", – говорится в сообщении.Злоумышленника подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч.1 ст.333 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.