Депутаты от "Слуги народа" требуют, чтобы Данилов уволил Сивохо

Часть народных депутатов из фракции "Слуга народа" обратилась к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову, чтобы тот уволил своего советника Сергея Сивохо.



Об этом говорится в обращении депутатов, фото которого выложил на своей странице в Facebook народный депутат Егор Чернев.



"Обратился с депутатским обращением к Секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо. Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о «внутреннем конфликте», гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - написал Чернев.



По состоянию на 13.00 16 марта обращение подписали 18 парламентариев.



Как сообщал Укринформ, во время презентации Национальной платформы примирения и единства представители организации "Национальный корпус" начали спор с советником Секретаря СНБО Сергеем Сивохо, а затем толкнули его и назвали предателем.



Позже Сивохо прокомментировал конфликт. Он написал, что нападавшим на него нужен не мир, а война, так как на ней можно заработать.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия активистов, сорвавших презентацию Сивохо, но отметил, что тот никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО.



Данилов отметил, что каждый из его советников имеет свою собственную позицию.



По факту инцидента, произошедшего с Сивохо, полиция доставила в отделение 15 человек. Было открыто уголовное производство.



Печерский районный суд Киева 13 марта избрал меру трем задержанным после событий во время представления Национальной платформы примирения и единства. Юрию Капле и Сергею Тамарину - в виде личного обязательства. Александру Демидову - в виде круглосуточного домашнего ареста.

