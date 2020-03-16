Закрывать Киев на въезд и выезд пока не собираются – КГГА

Комиссия Киевской городской государственной администрации (КГГА) решила не закрыть столицу на въезд и выезд, сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник в ходе брифинга в Киеве в понедельник.



"Комиссия не принимала и пока не собирается принимать такое решение",- сказал он.



По его словам, со вторника в Киеве максимально ограничат передвижение на общественном транспорте, проведение массовых мероприятий, работу религиозных учреждений, заведений массового питания, отелей, хостелов, ТРЦ и др.



"Каждые три часа будут дезинфицировать общественный городской транспорт и транспорт междугороднего сообщения. Ограничение передвижения имеет рекомендационный характер",- добавил он.



Кроме того, КГГА рекомендует обеспечить температурный скрининг сотрудников, а также отменить прием граждан.



Указанные меры вводятся предварительно до 3 апреля.

