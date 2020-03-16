Стоимость нефти упала до новых минимумов

Мировые цены на нефть продолжают стремитльено падать после выходных.



Согласно данным торгов в понедельник, 16 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 12,7% - до $29,52 за баррель, что ниже уровня "черного понедельника" неделей ранее и является минимумом с января 2016 года.



Стоимость фьючерса нефти WTI упала на 10,2% - до $28,8 за баррель.



Падение нефтяных цен усиливается на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки коронавируса COVID-19.



Стоимость нефти начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Ранее падению нефтяных цен способствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса.

