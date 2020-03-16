Туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в Украину - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что именно туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в Украину, так как это их обязанность после того, как в Госпогранслужбе заявили, что украинцы должны самостоятельно возвращаться из Египта.



Об этом Кулеба сказал на брифинге касательно эвакуации украинских туритосв, которые не могут покинуть Египет из-за отмены туристическими операторами рейсов, передают Українськi Новини



"Не получится у туроператоров переложить это бремя полностью на государство. Мы будем всем помогать, хочу еще раз сказать, мы не кинем ни одного гражданина напризволяще", - сказал.



Кулеба отметил, что правительство будет решать эту проблему совместно с теми, кто ее создал, то есть с туроператорами.



Также, министр отметил, что в понедельник в Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул для постоянной связи с застрявшими в Египте украинцами.

